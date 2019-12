El viaje a Brasil que hicimos días pasados un grupo de senadores entrerrianos, de ambos partidos, para participar del Encuentro Anual de Legisladores Estaduales (equivalente a los provinciales en nuestro país) no ha sido un “viaje de egresados” pagado con fondos públicos, como lo han planteado algunos medios desde el mal intencionado tratamiento de la notica y con poco respeto por la verdad.

Sin detenerse a analizar las razones y la importancia del contenido de un viaje de esas características, se banalizó la información para desprestigiar a la política y a quienes formamos parte de ella. Por eso considero que debo hacer algunas apreciaciones, no para polemizar, pero sí para dejar planteada la interesante oportunidad que representa Brasil para potenciar el desarrollo comercial de Entre Ríos.

Por tercer año consecutivo el Poder Legislativo de Entre Ríos, a través de la Cámara de Senadores, fue invitado a participar del Encuentro Anual de Legisladores Estaduales en la República del Brasil donde los representantes de las denominadas Asambleas de todos los Estados de ese país, se reúnen para intercambiar experiencias.

Ese evento se realizó en esta oportunidad en Salvador de Bahía, ciudad que cuenta con 3 millones de habitantes, y que pertenece al Estado de Bahía en el que viven 18 millones de personas. Y hay un dato que no es menor: la representación legislativa es unicameral (se reduce a una Cámara).

El encuentro anual de legisladores estaduales brasileños tiene como principal objetivo definir políticas de estado que en algunas oportunidades elevan al gobierno nacional, pero particularmente sirven para compatibilizar políticas entre las diferentes regiones.

Cada año, asisten como invitadas delegaciones extranjeras generándose un importante intercambio de experiencias en los temas abordados. En esta oportunidad hubo representantes de China, Cuba, India, Uruguay, Paraguay y Argentina. La presencia de estos tres últimos países se enmarcó en la Unión de Parlamentarios del Mercosur (UPaM).

También participamos, invitados por el Cónsul Argentino en Bahía, Pablo Virasoro, de la cena anual de las Cámaras de Comercio de Brasil y Argentina de la que forman parte empresas de nuestro país que tienen inversión comercial en ese Estado.

De todo el intercambio que surgió de esas reuniones puedo decirles que Entre Ríos tiene una inmejorable oportunidad para desarrollar su comercio con Brasil. Nuestra provincia cuenta con pequeñas y medianas industrias que podrían generar un trato comercial directo con la Cámara de Comercio de Bahía, que tiene un potencial mercado de 3 millones de habitantes en la ciudad y 18 millones el Estado.

Es decir que con esa ciudad sola Entre Ríos podría tener un intercambio comercial en forma directa, equivalente a cuatro o cinco veces el que existe con el Uruguay. Ellos están muy interesados en el comercio de vinos y nuestra provincia está promoviendo la vitivinicultura como actividad económica que crece de una manera exponencial en diferentes departamentos. Eso es una oportunidad importante.

Pero para aprovechar ese tipo de oportunidades hay que tener un gobierno provincial con visión de colocar los productos entrerrianos en el exterior. De esa manera no dependeríamos de acuerdos nacionales, sino que directamente se podrían generar eventos comerciales para promover los productos de la provincia, invitando a los brasileros a participar de los mismos.

De esa manera, varias empresas pequeñas y medianas entrerrianas podrían tener un espacio en las góndolas en el vecino país porque hay oportunidades comerciales, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene esa región.

Otro punto importante es el puerto de ultramar que tiene Salvador de Bahía, lo que representa una oportunidad inmejorable para comercializar directamente con nuestra provincia, teniendo en cuenta la reactivación portuaria que se generó en Entre Ríos.

Existen un abanico de posibilidades y oportunidades para desarrollar comercialmente la provincia en su relación con Brasil. Por eso considero que nuestra participación en el Encuentro Anual de Legisladores Estaduales ha sido muy positiva por la experiencia que significó y por la información que obtuvimos.

No fue un “viaje de egresados” como ha sido planteado desde la mala intención. La experiencia nos permitió conocer hacia dónde podríamos llegar a desarrollar comercialmente a la provincia, la importancia de cuidar la relación con Brasil, y observar la manera de trabajar de los legisladores de ese país que entre todos plantean políticas públicas que sirven a la cuestión nacional. Las leyes surgen del consenso y del intercambio de la región.

¿Cuántas veces hemos planteado el fracaso de la Región Centro (conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos)? No tiene una sola Ley en común para los tres Estados, como por ejemplo una Ley de Agroquímicos y no hemos podido ni siquiera armonizar normativas tributarias que nos otorguen igualdad de oportunidades. De esa relación no se han visto resultados positivos, al menos para nuestra provincia.

En todo ese contexto, Brasil nos lleva muchos años de diferencia en generación de oportunidades, en infraestructura, en la agilidad del comercio, en la avidez por generar transacciones comerciales. Entre Ríos, en ese sentido, está muy atrasada, pero tiene muchas posibilidades de abrir nuevos mercados siempre y cuando exista real interés del gobierno provincial de potenciar las pequeñas y medianas industrias para el desarrollo de sus productos.

* Diputado provincial electo