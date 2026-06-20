Con Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Kaká en uno de los palcos del Lincoln Financial Field de Filadelfia, pintado de amarillo y verde aunque no colmado en su capacidad para poco más de 69.000 espectadores, la selección de Brasil consiguió frente a Haití una victoria necesaria para acomodarse en el Grupo C del Mundial tras empatar con Marruecos en la fecha inicial. Fue un inapelable 3-0 con dos goles de Matheus Cunha y uno de Vinicius Junior, quien esta vez sí pudo divertirse como lo hace en el Real Madrid. La mala noticia, la molestia física que sufrió Raphinha y que preocupa a Carlo Ancelotti.

Brasil ya no tiene un plantel colmado de estrellas como sucedió con esos tres muchachitos, tres ganadores del Balón de Oro, que integraron la delegación campeona del mundo junto a otras figuras de todos los tiempos como Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos. Sin embargo, las exigencias de la pentacampeona mundial siguen siendo las más altas.

Por eso, los dirigidos por Ancelotti necesitaban dar una muestra de autoridad en Filadelfia. No alcanzaba con vencer a la humilde Haití, que está jugando la segunda Copa del Mundo de su historia, la primera desde la de Alemania 1974, y que ya quedó eliminada pase lo que pase ante Marruecos. Debía hacerlo con una actuación convincente para recargar la confianza de cara a la parte decisiva de la competencia y, a su vez, mandar un mensaje hacia afuera.

El favoritismo brasileño, al margen de que el momento actual no sea el mejor de su historia ni de las últimas décadas, quedó claro desde antes de que comience el partido. Pero los resultados “rompe prodes” que hasta aquí se han visto en el Mundial XL de 48 selecciones, como el empate sin goles entre España y Cabo Verde o la igualdad a uno entre Portugal y la República Democrática del Congo, le enseñaron a las potencias que no deben subestimar a ningún rival.

Como era de esperar, Brasil se adueñó de la pelota desde el arranque y jugó desde un primer momento en campo rival, aunque no se le hizo tan fácil generar ocasiones de peligro antes del primer parate de hidratación. Un gol anulado por fuera de juego a Raphinha, quien se filtró en la última línea de Haití tras un pase sensacional de Bruno Guimarães, fue la única ocasión clara de riesgo en los primeros 20 minutos de partido.

Fue una pesadilla de partido para el delantero estrella del Barcelona, pese a la goleada. Luego desperdició un mano a mano con una definición por encima del cuerpo de Johny Placide, arquero del Sporting Club de Bastia de la Segunda División de Francia, que se le fue apenas desviada, aunque la acción debía ser revisada por otro posible fuera de juego. Tuvo también otra ocasión de peligro que no logró definir. Y debió abandonar la cancha a los 40 minutos del primer tiempo debido a una molestia muscular.

El brasileño de 29 años, competidor por el último Balón de Oro que ganó Ousmane Dembélé, adujo una molestia en la zona de los isquiotibiales de la pierna derecha e inmediatamente se dejó caer sobre el césped y pidió el cambio. ¿Fue por precaución entendiendo que al Mundial le queda un largo camino o se trata de una lesión de mayor gravedad que puede complicar su futuro? A falta de un parte médico oficial, esa es la cuestión.

A esa altura de la noche, el Scratch ya ganaba por el gol de Matheus Cunha a los 23 minutos de juego, justo antes del famoso y tan criticado hydration break. El delantero del Manchester United fue a buscar el rebote luego de un disparo de Vinicius Junior, muchas veces más enfocado en hacer su gol que en trabajar para el equipo, y exigió un despeje fallido de Hannes Delcroix, quien reclamó revisión por una falta del propio Cunha. La pelota le rebotó al atacante de la Canarinha y se convirtió en el 1-0.

Vinícius asistió en el final del primer tiempo a Cunha, autor del 2-0 con una definición de crack al primer palo. Luego, antes del descanso, el que quedó mano a mano fue el propio delantero del Real Madrid y festejó su gol.

Afortunadamente para el conjunto haitiano, su rival bajó varios cambios en el complemento. La tarea ya estaba hecha. Ancelotti y compañía ahora piensan en abrochar la clasificación frente a Escocia el miércoles en Miami y darle minutos a Neymar. Además, rezan que lo de Raphinha no sea grave. No les sobra nada.

Los puntajes de Brasil vs Haití

Brasil: Alisson Becker (5); Danilo (6), Marquinhos (5), Gabriel Magalhaes (5), Douglas Santos (6); Bruno Guimarães (7), Casemiro (6), Lucas Paquetá (7); Raphinha (5), Matheus Cunha (8), Vinícius Júnior (7). DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide (5); Carlens Arcus (4), Jean-Kevin Duverne (5), Ricardo Ade (3), Hannes Delcroix (4), Martin Experience (5); Josué Casimir (4), Danley Jean-Jacques (5), Jean-Ricner Bellegarde (5), Ruben Providence (4); Frantzdy Pierrot (4). DT: Sebastien Migne.

Calificación del partido: Bueno

Árbitro: Alejandro Hernández, de España (6)

Estadio: Filadelfia.

Goles: PT, 23m y 36m Matheus Cunha, 45m (+3) Vinicius Junior

Cambios: PT, 40m Rayan (6) por Raphinha; ST, Wilson Isidor (5) por Pierrot y Dominique Simon (5) por Arcus, 17m Louicius Deedson (5) por Casimir, 19m Endrick (6) por Matheus Cunha y Gabriel Martinelli (6) por Lucas Paquetá, 25m Lenny Joseph (5) por Providence, 36m Derrick Etienne Junior (5) por Jean-Richer Bellegarde, Ederson Silva (5) por Bruno Guimaraes y Danilo Santos (6) por Vinicius Junior

Amonestados: Arcus, Pierrot, Douglas Santos y Danley Jean Jacques.

Próximos partidos del Grupo C: miércoles 24/6, Brasil-Escocia en Miami y Marruecos-Haití en Atlanta, ambos a las 19 horas de Argentina.

Fuente: Clarín