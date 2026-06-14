Brasil y Marruecos repartieron puntos con el empate 1-1 en el debut de ambos por la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. El último semifinalista de Qatar 2022 tuvo un arranque prometedor, pero el Scratch alcanzó a reaccionar y, en el segundo tiempo, no aprovechó la merma física contraria para llevarse un mejor resultado.

El encuentro disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey inició con una supremacía abrumadora del elenco africano en los Estados Unidos. Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron avasallados por su rival, perdieron la pelota con demasiada facilidad y ofrecieron muchas debilidades en el retroceso defensivo. No fue casualidad que Ismael Saibari aprovechara esta situación para picar entre los centrales y definir por encima de Alisson antes de la pausa de hidratación (1-0).

La desventaja profundizó las deficiencias de la Verdeamarela, que no podía pasar la mitad de la cancha hasta que su carta ofensiva más fuerte salió a la superficie. Vinicius Júnior encaró sobre la banda izquierda, enganchó hacia el medio en el área y sacudió un potente remate que fulminó a Bono a los 31 minutos de juego.

Todo el vértigo y la adrenalina de esa etapa mutó a un trámite menos fluido y sin tantas llegadas a los arcos, sumado a un protagonismo mayor del pentacampeón sobre un contrincante que bajó sus energías y se lo notó muy cansado en los últimos minutos.

En la próxima fecha, Brasil se medirá el próximo viernes desde las 21:30 (hora argentina) a Haití en Filadelfia, mientras que Marruecos se cruzará el mismo día a partir de las 19 ante Escocia en Boston. Cabe recordar que haitianos y escoceses chocan este sábado por la primera jornada.

Fuente: Infobae