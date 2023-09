Newell’s Old Boys es uno de los clubes que se ha posicionado en la historia como una escuela de fútbol de Argentina. Si bien no son tiempos dorados, el club rosarino no ha parado de producir jugadores, y en la actualidad cuenta con una “joya” que parece tener destino europeo: ese es Brian Aguirre.

Nacido en la localidad de Granadero Baigorria, Santa Fe, este futbolista tiene solo 20 años de edad y se desempeña mayormente en la posición de extremo izquierdo. Debutó en el año 2021 con 18 años y no paró de crecer futbolísticamente. Lo esperaban la titularidad indiscutida, la Selección Argentina y el deseo de clubes europeos.

El 2023 fue un gran año para Brian Aguirre. Gabriel Heinze lo consolidó como una de las piezas inamovibles de su equipo, y a los pocos meses le llegó la posibilidad definitiva de representar a la Albiceleste en el Mundial Sub 20. En el certamen anotó un gol y fue una de las figuras del cuadro de Mascherano, al punto de consolidar el deseo definitivo de dos instituciones de Inglaterra.

En el último mercado de pases, clubes como el Brighton, Leicester City e Inter Miami levantaron la mano para llevarse a este picante futbolista, el cual cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2025. A pesar de la necesidad de vender de Newell’s y de sondeos que habrían rondado la cifra de 10 millones de dólares, lograron retener a la joya para la presente temporada.

En lo que va del año, el habilidoso Aguirre se posicionó entre los tres futbolistas menores de 20 años con más gambetas exitosas en el fútbol argentino. También para esa franja etaria logró rankear en sumatoria de goles y asistencias, según datos de la cuenta Sudanalytics.

En este 2023, el juvenil acumula 3 goles y 4 asistencias en 32 partidos. Lleva disputados 2179 minutos, lo que marca su gran protagonismo en el Rojinegro. Y cuenta con un estilo más que atractivo, combinando velocidad, habilidad, desfachatez y buena definición.

Cabe mencionar que, en la última extensión de contrato, no quedó estipulada una cláusula de salida para Brian Aguirre, por lo que el club que lo desee deberá negociar con Newell’s. Los distintos sitios especializados ya le colocan un valor de mercado superior a los 4.5 millones de dólares (y subiendo), aunque sobre este futbolista han girado cifras que duplican ese número. ¿Se marchará a Europa más pronto que tarde o logrará darle alegrías a los leprosos por un largo tiempo?