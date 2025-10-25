Con la presencia de Brian Arregui, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, Gualeguaychú se prepara para disfrutar de una velada de boxeo de primer nivel, que incluirá dos peleas profesionales y ocho amateurs.

El evento será organizado por el club Camioneros, con la fiscalización de la Federación Argentina de Box, y marcará el regreso de una figura destacada del pugilismo entrerriano al ring provincial.

Arregui, que registra un récord profesional de 11 victorias (siete por nocaut), siete derrotas y ningún empate, se enfrentará al bonaerense Julián Merlo, quien presenta una marca de 4 triunfos (uno por nocaut), 4 derrotas y 0 empates. El combate, pactado a seis rounds en la categoría mediano, será uno de los dos compromisos obligatorios que el villaguayense debe cumplir en el país para volver a competir en el plano internacional.

Julián Marmol y Brian Arregui, los protagonistas de la pelea de fondo.

En el semifondo, la invicta Nahir Erlin buscará seguir afianzando su ascenso en el ranking argentino cuando enfrente a la bonaerense Nicole Morales, también a seis asaltos y dentro de la categoría pluma.

La pupila de Ángel Dulche, que actualmente ocupa el cuarto puesto nacional, atraviesa un gran momento y podría acercarse a la disputa de un título argentino o sudamericano en los próximos meses si logra una nueva victoria en su ciudad.

La programación se completará con ocho combates amateurs, entre los que se destaca la presentación de Jeremías “El Eléctrico” Castillo, del gimnasio organizador, ante Alejo Dellamorte, de Zárate. También subirán al ring varios representantes locales y de la región, en una jornada que promete gran convocatoria y entusiasmo entre los aficionados del deporte de los puños.