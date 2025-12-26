Brian Parada estableció un récord entre los más de 1.000 futbolistas argentinos que hay repartidos en ligas de todo el mundo. El surgido del club Sporting, con recorrido en las inferiores de Arsenal de Sarandí y con paso por Juventud Unida en el Torneo Federal “A” en 2020 y 2021, cerró el 2025 con el mejor promedio de gol entre todos sus compatriotas.

Parada, que juega en Xewkija Tigers de la Liga de Malta desde principios del 2024, marcó 24 goles en 18 partidos y se transformó en el futbolista argentino con mejor promedio de gol este año: con 1.33 por encuentro.

Además de la liga local, Parada compite con Xewkija Tigers en la K.O. Cup, certamen en el que se encuentran en semifinales, y en la MFA Trophy, donde avanzaron hasta los 16avos de final. Actualmente, el fútbol de Malta atraviesa un receso por las fiestas de fin de año, con regreso oficial a la competencia previsto para el 4 de enero, aunque los entrenamientos apenas se interrumpieron durante Nochebuena y Navidad.

Donde está situado Malta

Malta es un estado soberano de Europa ubicado en el centro del mar Mediterráneo, a unos 90 kilómetros al sur de Sicilia (Italia), y pese a tratarse de un país de dimensiones reducidas, cuenta con una liga que en los últimos años ha recibido a numerosos futbolistas argentinos. En ese contexto, el nombre de Brian Parada ya sobresale con números que lo colocan en lo más alto del ranking goleador nacional del 2025.