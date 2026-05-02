Brian Parada, surgido en Sporting y con paso por Juventud Unida en el Federal A, alcanzó un nuevo logro en su tercera temporada en el fútbol maltés —país ubicado a unos 90 kilómetros al sur de Italia—. El delantero de 26 años festejó el título en la copa organizada por la Gozo Football Association, tras el triunfo de su equipo por 2 a 1 en la final frente a Qala Saints FC.

En paralelo, el centrodelantero ratificó su poder ofensivo al consagrarse, por segundo año consecutivo, como goleador del certamen liguero con 18 tantos.

Cabe destacar que, en 2025, Parada —quien se desempeña en Xewkija Tigers desde principios de 2024— registró 24 goles en 18 partidos y se convirtió en el futbolista argentino con mejor promedio de gol del año: 1,33 por encuentro, cifras que superaron a figuras como Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.