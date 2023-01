En las islas frente a San Pedro, hay un foco activo que se está combatiendo con sistema de helibalde, cuatro focos contenidos y uno extinguido.

Se encuentran trabajando más de 40 personas trabajando en cuadrillas para combatir la actividad ígnea, tanto por aire como por tierra.

Son brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, de la Brigada de Respuesta Ambiental, de la Policía y bomberos de Entre Ríos, de la Fuerza Aérea Argentina y de Defensa Civil de San Pedro.

El comando instalado en Alvear informó este lunes por la noche que durante la jornada se realizaron vuelos vigía desde el Aeroclub Pueblo Esther que recorrió la zona de islas del Delta, cubriendo al norte hasta Puerto San Martín y luego al sur hasta Villa Constitución, sin observar actividad ígnea.

Dos miembros de la Brigada de Respuesta Ambiental se trasladaron a la ciudad de San Pedro para colaborar con las tareas que allí se realizan. En la jornada de hoy se prevé realizar un nuevo vuelo de patrullaje al mediodía y, en caso de detectar actividad ígnea, se coordinará el ingreso de combatientes.

En el resto de la provincia, se registraron distintos incendios en forestaciones y pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios.

Desde la provincia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados porque las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios. Piden evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.

