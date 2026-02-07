Ante la urgencia ígnea, los brigadistas se encuentran en territorio chubutense para colaborar con agentes de todo el país, coordinados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Gobierno nacional. Los expertos cumplen su labor en el marco de una acción de atención nacional ante la emergencia en el sur del país; del mismo que sucedió en Entre Ríos cuando se generaron los incendios en la zona del Delta.

Desde su lugar de asentamiento Melchiori describió: "Estamos afectados al sector de Villa Lago Rivadavia, cruzando las montañas desde la localidad de Cholila. El incendio comenzó en el Parque Nacional Los Alerces, cruzó esta localidad y tomó dirección hacia Cholila".

En relación a los últimos sucesos, el brigadista indicó: "Se logró contener, hacia la tarde del viernes el fuego. Nosotros estamos trabajando con una brigada grande de 30 personas de Córdoba, y otra de Santa Fe de similar tamaño. Nos acoplamos y separamos en distintos sectores dentro de lo que es el mismo incendio, ya que estos son muy grandes".

Forman parte del operativo del sector Villa Lago Rivadavia, aproximadamente 278 personas, 60 camionetas, ocho autobombas, cinco cisternas, dos camiones con cisterna. En cuanto a medios aéreos, están operando cuatro aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.