Con el propósito de garantizar una participación informada y segura en las próximas elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, el Honorable Concejo Deliberante (HCD), el Área del Adulto Mayor y la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Gobierno de Gualeguaychú llevan adelante una serie de capacitaciones sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP).

Las charlas están dirigidas principalmente a adultos mayores y se desarrollan en el marco de los talleres que el municipio organiza en diferentes barrios de la ciudad. El ciclo comenzó el lunes en el Parque de la Estación y el Club 1º de Mayo, continuó el martes en el Club de los Abuelos, y finalizará este miércoles en el CIC Néstor Kirchner, el Barrio 348 y el Centro de Suboficiales.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La Boleta Única de Papel, implementada por la Ley 27.781 de 2024, reúne en una sola hoja todas las opciones electorales de un distrito, simplificando el acto de votar. En la cabina, el elector recibe una boleta firmada por la autoridad de mesa y marca su preferencia con una birome en un solo recuadro por categoría, como diputados o senadores nacionales. Este sistema, que debutará en Entre Ríos, busca mayor transparencia, equidad y eficiencia en el proceso electoral.

Elecciones legislativas del 26 de octubre

En estos comicios se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. En Entre Ríos, se elegirán 5 diputados y 3 senadores nacionales utilizando por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel. Podrán votar los ciudadanos argentinos mayores de 16 años inscriptos en el padrón, así como extranjeros habilitados en algunos casos. Se recomienda verificar el lugar de votación en el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.