El Gobierno local recuerda a la comunidad la importancia de extremar los cuidados de las mascotas durante los días de calor intenso, ya que las altas temperaturas pueden afectar seriamente su bienestar y salud.

El calor excesivo puede provocar en los animales malestar general, sofocamiento, cansancio y pérdida del apetito. Por ese motivo, es fundamental asegurarles acceso permanente a espacios con sombra, mantenerlos en los sectores más frescos y ventilados del hogar y garantizarles siempre agua limpia y fresca.

También se recomienda limpiar los bebederos con frecuencia y ofrecer la comida en las horas más frescas del día, preferentemente por la mañana temprano o por la noche. Una medida sencilla y eficaz consiste en colocar trapos o mantas húmedas sobre el suelo, para que los animales puedan recostarse y refrescarse de forma segura.

Golpe de calor: cómo reconocerlo y qué hacer

A diferencia de las personas, los perros y gatos no sudan. Su regulación térmica se produce principalmente a través del jadeo, la salivación excesiva y, en el caso de los perros, la dilatación de la lengua. Por ello, es importante permitirles moverse libremente para que puedan elegir los lugares más frescos del hogar.

Las temperaturas elevadas pueden desencadenar un golpe de calor, una situación considerada una emergencia veterinaria. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la respiración acelerada, el sofocamiento, el babeo excesivo, la fiebre, el decaimiento, el jadeo intenso y la pérdida de fuerza o equilibrio.

Ante la aparición de alguno de estos signos, se debe actuar de inmediato: trasladar al animal al lugar más fresco de la vivienda, refrescar su cuerpo con agua a temperatura ambiente —especialmente en axilas e ingle— y, si presenta vómitos, ofrecerle agua limpia en pequeñas cantidades. Es fundamental acudir sin demora al médico veterinario, ya que el golpe de calor puede poner en riesgo su vida.

Otras recomendaciones importantes

Se aconseja disponer de varios bebederos con agua fresca, evitando que esté helada. En el caso de los gatos, no se recomienda mojarlos, ya que esto puede generarles estrés. Para los perros, se puede humedecer la cabeza y la zona de la ingle como forma de alivio térmico. Además, es importante evitar la exposición directa al sol, especialmente en animales de pelaje blanco, debido al mayor riesgo de padecer cáncer de piel.

Con estas medidas simples, se contribuye a proteger la salud y el bienestar de las mascotas durante los días de calor extremo.