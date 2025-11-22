En la previa del fin de semana extralargo y frente al aumento previsto de vecinos y visitantes en áreas naturales, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y la Dirección de Defensa Civil intensificaron las recomendaciones destinadas a reducir riesgos.

Las altas temperaturas, la sequía y el uso recreativo de los espacios abiertos elevan las posibilidades de focos ígneos. Un descuido puede provocar daños severos en montes, suelos, aire y biodiversidad, además de poner en riesgo vidas humanas.

Las autoridades solicitaron extremar los cuidados y adoptar hábitos responsables: no arrojar colillas, no emplear fuego para limpiar terrenos y evitar fogatas bajo árboles o en jornadas con viento.

Las áreas municipales mantienen tareas coordinadas de prevención, vigilancia y control, y recordaron que la colaboración ciudadana resulta esencial para evitar situaciones de riesgo.

Ante cualquier foco, quema no autorizada o conducta sospechosa, la comunidad puede comunicarse con la Guardia de Vigilancia Ambiental, disponible las 24 horas, al 3446 641628.

El Municipio destacó que el compromiso colectivo permite disfrutar el fin de semana largo sin poner en peligro los ambientes naturales ni la seguridad de la población.