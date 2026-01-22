Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, a partir del viernes se espera un marcado ascenso de la temperatura, con registros superiores a los 33 grados y una elevada sensación térmica. En ese marco, se recomienda adoptar recaudos para cuidar la salud de las personas y de los animales de compañía.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la hidratación permanente, con prioridad en el consumo de agua segura y la reducción de bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar. También se aconseja mantener una alimentación liviana, basada en frutas y verduras de estación, y evitar la exposición al sol y la actividad física intensa entre las 10 y las 17 horas. El uso de ropa clara, gorros y protección solar adecuada resulta clave para prevenir daños en la piel.

Las autoridades solicitaron prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños pequeños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, y garantizar que permanezcan en ambientes frescos y bien ventilados. En el caso de los lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia para asegurar una correcta hidratación.

Asimismo, se pidió estar atentos a síntomas compatibles con un golpe de calor, entre ellos dolor de cabeza intenso, náuseas, mareos o aumento de la temperatura corporal sin sudoración. Ante la aparición de estas señales, se debe buscar atención médica inmediata o comunicarse con la línea gratuita de emergencias 107.

El cuidado de las mascotas también ocupa un lugar central durante las jornadas de calor intenso. Se solicita asegurarles agua limpia y fresca de manera constante y espacios con sombra y buena ventilación. Además, se recuerda que no deben permanecer en lugares cerrados o dentro de vehículos y que los paseos deben realizarse temprano por la mañana o al atardecer, para evitar quemaduras por el contacto con el pavimento caliente. Un jadeo excesivo o un marcado decaimiento constituyen motivos de consulta veterinaria urgente.