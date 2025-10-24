Se trata de un ciclo de talleres que se llevarán adelante en el Nodo Curita Gaucho para fortalecer la empleabilidad y brindar herramientas prácticas a quienes estén buscando trabajo.

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades laborales y brindar ayuda para la inserción en el mundo del trabajo, la Dirección de Vinculación Tecnológica, lleva adelante el ciclo “Herramientas para tu futuro laboral” en el Nodo Curita Gaucho, con actividades de formación y acompañamiento destinadas a los gualeguaychuenses que estén buscando trabajo.

La primera jornada se realizará el miércoles 29 de octubre, de 9 a 11 horas, y estará enfocada en un taller de armado de currículum vitae y estrategias de búsqueda laboral. Durante el encuentro, los participantes recibirán orientación sobre cómo construir un CV atractivo, destacar habilidades y experiencias, y aprovechar herramientas digitales para postularse a empleos. Esta propuesta busca ofrecer recursos concretos para que jóvenes y adultos puedan mejorar su empleabilidad y fortalecer su perfil profesional.

Las siguientes instancias del ciclo estarán dedicadas al asesoramiento e inscripción en programas de empleo. Se desarrollarán el miércoles 5 y el miércoles 12 de noviembre, de 8 a 12 horas, también en el Nodo Curita Gaucho. En cada jornada se brindará información sobre los programas vigentes, los requisitos de acceso y los beneficios que ofrecen, además de asistencia personalizada para completar los formularios de inscripción.

Se recuerda a quienes concurran que deben llevar su DNI y, en caso de contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), presentarlo para acceder a los programas específicos de inclusión laboral.

“A través de estas propuestas, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo personal y profesional de los vecinos, impulsando políticas públicas que promueven la capacitación, la igualdad de oportunidades y la inserción laboral en un contexto de crecimiento y transformación social”, apuntaron desde la Dirección.