La capacitación se dictará en el barrio Los Espinillos (intersección de Juan B. Justo y Mosto), todos los miércoles de 17 a 19 h, a partir del 10 de septiembre y durante 10 encuentros. El curso cuenta con el reconocimiento de la Dirección Departamental de Escuelas y del Municipio, lo que garantiza su valor educativo y comunitario.

La inscripción es presencial y estará habilitada hasta el 5 de septiembre en la Caja de Jubilaciones Municipal (Mitre 34), de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Los cupos son limitados a 10 participantes, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite lo antes posible para asegurar su lugar.

Desde la Municipalidad resaltaron la importancia de este tipo de capacitaciones, “que permiten a los vecinos adquirir conocimientos básicos en oficios esenciales, fomentando la autonomía y generando nuevas posibilidades de inserción laboral”.

Por otro lado, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) Suburbio Sur se realizará el miércoles 3 de septiembre, de 8 a 12 h, una nueva instancia de asesoramiento e inscripción en programas de empleo. La actividad será organizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica junto al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio, con el objetivo de acompañar a quienes buscan insertarse en el mercado laboral o fortalecer su trayectoria laboral.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir información sobre los diferentes programas disponibles, sus requisitos y beneficios, además de realizar la inscripción correspondiente con la orientación del personal especializado. El encuentro estará dirigido a personas de entre 18 y 64 años, quienes deberán concurrir con su DNI y, en caso de poseerlo, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Esta propuesta buscará garantizar el acceso equitativo a políticas activas de empleo, acercando herramientas concretas a la ciudadanía para favorecer la inclusión laboral y el desarrollo de proyectos personales”, resaltaron.

Asimismo, el próximo martes 10 de septiembre se llevará a cabo un nuevo encuentro de asesoramiento e inscripción en programas de empleo en el mismo lugar y horario, para que más personas puedan acceder a esta propuesta.