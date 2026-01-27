Se realizaron encuentros informativos en los barrios Los Espinillos y Anhelado Sueño para presentar las capacitaciones que se dictarán durante el año en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades tuvieron lugar en los Salones de Usos Múltiples (SUM) barriales y estuvieron dirigidas a integrantes de comisiones vecinales, referentes de merenderos y vecinos de cada zona. Durante las reuniones se detallaron las propuestas formativas previstas para los próximos meses.

Entre las capacitaciones anunciadas se incluyen cursos de computación básica, alfabetización digital, emprendedurismo, marketing y educación financiera orientada a emprendedores. Las instancias de formación estarán destinadas a vecinos de diferentes barrios y se desarrollarán de manera descentralizada.

Además de la presentación de la oferta educativa, se relevaron necesidades y demandas de capacitación planteadas por los asistentes, con el objetivo de adecuar los contenidos a las realidades de cada territorio.

Como parte de la organización de los encuentros, previamente se realizaron recorridas casa por casa en los barrios alcanzados para informar sobre las actividades y promover la participación vecinal.

Las capacitaciones continuarán desarrollándose en otros sectores de la ciudad a lo largo del año.