PROGRAMACIÓN, ELECTRÓNICA Y DIBUJO 3D
Brindarán capacitaciones tecnológicas gratuitas para fortalecer la inserción en el mercado laboral
El Municipio de Gualeguaychú lanzó una nueva propuesta de formación orientada al mundo del trabajo, con cursos vinculados a áreas tecnológicas clave. La iniciativa es impulsada por el Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y apunta a brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral.
La oferta incluye tres trayectos formativos: Programación y automatización industrial (PLC), Electrónica básica y Dibujo asistido por PC 3D avanzado. Las capacitaciones combinan contenidos teóricos y prácticos, enfocados en sectores vinculados a la industria, la innovación y la tecnología, en un contexto donde estas habilidades son cada vez más demandadas.
Las clases se dictarán en la Caja de Jubilaciones Municipal, ubicada en Mitre 32, en distintos días y horarios. El curso de Programación y automatización industrial (PLC) se desarrollará los lunes y miércoles de 20 a 22 horas; el de Electrónica básica tendrá lugar los martes de 19.30 a 21.30; mientras que Dibujo asistido por PC 3D avanzado se cursará los jueves de 17 a 19.
Las propuestas tendrán una duración de tres meses y comenzarán en mayo. Desde la organización señalaron que, en el caso del trayecto de PLC, se recomienda contar con conocimientos básicos de electricidad, manejo de herramientas de medición y nociones de informática, para facilitar el seguimiento de los contenidos.
La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través de WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas.