El Municipio de Gualeguaychú lanzó una nueva propuesta de formación orientada al mundo del trabajo, con cursos vinculados a áreas tecnológicas clave. La iniciativa es impulsada por el Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y apunta a brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral.

La oferta incluye tres trayectos formativos: Programación y automatización industrial (PLC), Electrónica básica y Dibujo asistido por PC 3D avanzado. Las capacitaciones combinan contenidos teóricos y prácticos, enfocados en sectores vinculados a la industria, la innovación y la tecnología, en un contexto donde estas habilidades son cada vez más demandadas.

Las clases se dictarán en la Caja de Jubilaciones Municipal, ubicada en Mitre 32, en distintos días y horarios. El curso de Programación y automatización industrial (PLC) se desarrollará los lunes y miércoles de 20 a 22 horas; el de Electrónica básica tendrá lugar los martes de 19.30 a 21.30; mientras que Dibujo asistido por PC 3D avanzado se cursará los jueves de 17 a 19.

Las propuestas tendrán una duración de tres meses y comenzarán en mayo. Desde la organización señalaron que, en el caso del trayecto de PLC, se recomienda contar con conocimientos básicos de electricidad, manejo de herramientas de medición y nociones de informática, para facilitar el seguimiento de los contenidos.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través de WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas.