La Municipalidad de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Dirección de Educación, organiza los seminarios sobre higiene y seguridad laboral, que se desarrollarán en la Facultad de Bromatología (Polo Educativo UNER, Perón 1154) los días 22 de octubre, 12 de noviembre y 27 de noviembre, de 18:30 a 20:00 horas. Las capacitaciones están abiertas al público y requieren inscripción previa al teléfono 3446 313700.

El objetivo de los seminarios es brindar herramientas prácticas para prevenir accidentes, promover hábitos saludables y fomentar ambientes de trabajo más seguros.

Temario de las clases:

Clase 1 – Detectar riesgos y protección legal básica:

Identificación de riesgos en el trabajo, uso correcto de los EPP (elementos de protección personal), Arte y Seguro de Accidentes Personales según la actividad, y mini taller práctico de prevención.

Clase 2 – Cuida tu cuerpo y tu mente:

Ergonomía y posturas correctas, pausas activas y recuperación de energía, orden y limpieza para prevenir accidentes, y uso seguro de herramientas.

Clase 3 – Cómo actuar sin miedo:

Causas más comunes de incendios, tipos de extintores y uso adecuado, procedimientos de evacuación, puntos de encuentro y comunicación.