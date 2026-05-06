La Subsecretaría de Salud, a través del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla, llevará adelante un taller de prevención de infecciones de transmisión sexual destinado a vecinos del barrio, con el objetivo de fortalecer el acceso a información clara y herramientas de cuidado.

La actividad se realizará el viernes 8 de mayo, de 10 a 11 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Munilla, ubicado en Chalup 576. La propuesta será abierta a la comunidad y buscará generar un espacio de intercambio, aprendizaje y concientización sobre la importancia de la salud sexual.

Durante el encuentro, el equipo de salud abordará contenidos vinculados a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), promoviendo prácticas de cuidado, el uso de métodos de protección y la importancia de la consulta médica oportuna. Además, se brindará información accesible y actualizada, priorizando el diálogo y la participación activa de quienes asistan.

Asimismo, estos espacios permiten fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y la comunidad, generando instancias de confianza para evacuar dudas, compartir experiencias y derribar mitos en torno a la salud sexual.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse previamente comunicándose al 3446 627908.