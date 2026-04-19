Desde la Subsecretaría de Salud invitaron a participar del taller “Acompañamiento integral en los mil días: embarazo, puerperio y crianza”, una propuesta pensada para generar espacios de encuentro, escucha y acompañamiento destinados a personas gestantes y sus familias.

La actividad se desarrollará el martes 21 de abril a las 10 h en el SUM San Francisco, ubicado en Rioja 86, y estará coordinada por equipos de salud que trabajan en territorio, promoviendo una mirada integral del cuidado durante esta etapa fundamental de la vida.

El taller tiene como objetivo brindar información, herramientas y contención durante los primeros mil días, comprendidos desde el embarazo hasta los primeros años de vida, etapa clave para el desarrollo físico, emocional y social de los niños. En este sentido, se abordarán aspectos vinculados al cuidado de la salud, la alimentación, el puerperio y las prácticas de crianza.

Asimismo, la propuesta busca fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, generando un espacio donde las personas puedan compartir experiencias, resolver dudas y acceder a información confiable, promoviendo decisiones informadas en torno a la salud y el bienestar.