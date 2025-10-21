El Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo las políticas de salud preventiva a través del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, una iniciativa que busca capacitar a la comunidad en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores Automáticos Externos (DEA), además de promover la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En ese marco, la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano invita a participar de una capacitación gratuita en RCP y primeros auxilios, destinada a toda la comunidad. La actividad se realizará el jueves 23 de octubre, con dos turnos disponibles a las 8 y 10 h, en el Centro de Convenciones (Estrada 1080).

Durante la jornada, los participantes aprenderán maniobras básicas para actuar ante emergencias y adquirirán herramientas fundamentales para brindar una respuesta eficaz frente a situaciones que pueden salvar vidas. La propuesta está orientada tanto a vecinos como a trabajadores de instituciones, comercios y espacios públicos.

El programa Corazón Activo, aprobado recientemente por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, busca posicionar a Gualeguaychú como una ciudad cardioprotegida, impulsando la formación en RCP, la instalación de desfibriladores en espacios públicos y la promoción de hábitos saludables para reducir los riesgos cardiovasculares.

La capacitación es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NcdQ6rYVpZu3deNY8.