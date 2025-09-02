La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, en colaboración con el Municipio y Codegu (Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú), y tiene como objetivo fortalecer las estrategias comerciales de los emprendimientos locales y regionales.

Durante el encuentro se abordarán conceptos claves de la comercialización con un enfoque dinámico y práctico. Los participantes podrán trabajar en la construcción de la propuesta de valor, la identificación del público objetivo, la optimización de la comunicación de productos y servicios, y el desarrollo de vínculos sostenibles con los clientes.

La capacitación está dirigida a emprendedores productivos, potenciales emprendedores, comerciantes, estudiantes, autónomos y freelancers, especialmente aquellos que buscan potenciar su presencia en el mercado local y digital.

Se trata de una oportunidad para adquirir recursos concretos que permitan ajustar y mejorar los modelos de negocio, con el fin de generar ingresos sostenidos en el tiempo.

El encuentro se enmarca en las iniciativas de formación y acompañamiento al sector emprendedor impulsadas por la Provincia, el Municipio y CODEGU. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/195/ventasycomercializacion