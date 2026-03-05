La Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano, acompañará la charla abierta y gratuita “Adicciones y familia: de lo visible a lo invisible”, una propuesta destinada a la comunidad con el objetivo de generar espacios de reflexión, prevención y acompañamiento frente a las problemáticas de consumo.

La actividad se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 15 horas en San Martín 1.228. La iniciativa surge a partir de la invitación realizada por la Asociación Civil “Hay vida en Jesús” a la ONG “Hogar Vida Nueva” de la ciudad de Rosario, institución con amplia trayectoria en el abordaje comunitario de las adicciones.

Durante el encuentro, integrantes del “Hogar Vida Nueva” compartirán su experiencia de trabajo en prevención, contención y resocialización de personas con consumos problemáticos, así como el acompañamiento a sus familias. La organización desarrolla distintas acciones orientadas a la reconstrucción de vínculos, la promoción de hábitos saludables y la reinserción social, poniendo el eje en el trabajo comunitario y el acompañamiento integral.

La charla es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.