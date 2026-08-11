Este sábado 15 de agosto, de 9 a 13 horas, se realizará una jornada abierta de arqueología pública en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, donde la comunidad podrá presenciar tareas científicas de campo, el destapado de una estructura subterránea y una charla abierta.

La actividad se desarrollará en el marco del proyecto “Rescate arqueológico del patio del Museo Casa Natal Fray Mocho”, llevado adelante por la cooperativa científica Arqueoterra con el objetivo de recuperar y estudiar el registro material existente en uno de los inmuebles históricos de la ciudad.

La investigación cuenta con financiamiento del Fondo Municipal de las Artes y con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Gualeguaychú y del Museo Casa Natal de Fray Mocho. El proyecto contempla, además del trabajo científico, instancias destinadas a acercar la arqueología a la comunidad.

Durante la jornada se realizará una investigación arqueológica en vivo y se avanzará en el destapado de una estructura subterránea hallada recientemente en el predio ubicado en Fray Mocho 135. Los profesionales a cargo explicarán al público las tareas realizadas y las metodologías utilizadas durante el proceso.

Además, a las 11 horas se brindará una charla abierta sobre arqueología, destinada a todas las personas interesadas en conocer más acerca del trabajo que se desarrolla en el museo y las características de este tipo de investigaciones.

La participación en las actividades será mediante aporte voluntario. Quienes deseen colaborar con los proyectos de Arqueoterra, asociarse o realizar una contribución económica podrán hacerlo de manera presencial o a través de los canales digitales de la cooperativa.