La actividad es organizada por la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, junto a la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) y el Gobierno de Gualeguaychú, en el marco de las acciones que promueven la construcción de entornos saludables y el fortalecimiento del trabajo comunitario frente a las adicciones.



La charla estará a cargo del Dr. Pablo Cymbalista, director de Prevención y Control de Adicciones de la provincia de Entre Ríos, quien compartirá su experiencia en el abordaje integral de las adicciones desde una mirada sanitaria, social y comunitaria.



Durante el encuentro se abordarán temáticas vinculadas al rol de la comunidad en la prevención, la importancia de los vínculos familiares y sociales como factores protectores, y los dispositivos locales de acompañamiento y asistencia disponibles en la ciudad. El objetivo es fomentar una mirada integral que reconozca el consumo problemático como una cuestión social y de salud pública, que requiere del compromiso colectivo para su abordaje.

Asimismo, se compartirán experiencias y estrategias desarrolladas por equipos técnicos locales, instituciones y organizaciones que trabajan en el acompañamiento cotidiano a personas y familias afectadas por las adicciones. Este intercambio busca fortalecer redes, sumar perspectivas y promover prácticas de cuidado que favorezcan la inclusión y la recuperación.



La charla está dirigida a toda la comunidad, incluyendo familias, docentes, estudiantes, referentes barriales y profesionales de la salud y la educación, interesados en profundizar sobre la temática.



Inscripción abierta hasta el 21 de octubre en el siguiente enlace: https://forms.gle/m44yrdRWRPahFjsQ6