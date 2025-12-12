Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla y San Francisco llevarán adelante el próximo jueves 18 de diciembre una Jornada de Salud Integral en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Los Espinillos. La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, busca acercar controles básicos, orientación profesional y actividades de promoción de hábitos saludables a vecinos del barrio y zonas cercanas.

Durante la actividad, los equipos de salud realizarán controles odontológicos, fundamentales para la detección temprana de lesiones, patologías bucales y necesidades de seguimiento. También se revisarán los carnets de vacunación, con el fin de verificar esquemas pendientes y brindar orientación sobre la importancia de mantener las vacunas al día en todas las etapas de la vida.

Asimismo, se llevará adelante una evaluación nutricional, donde profesionales del área ofrecerán acompañamiento y recomendaciones sobre alimentación equilibrada, adecuada hidratación y cuidados relacionados con la temporada estival. Para complementar estas acciones, se desarrollarán juegos y dinámicas educativas destinadas especialmente a niños y familias, promoviendo prácticas cotidianas de alimentación saludable de manera lúdica y accesible.

La propuesta se realizará de 9 a 11 h en el SUM Los Espinillos, generando un punto de encuentro comunitario que combina prevención, información y recreación. Como parte del enfoque integral de la salud, la jornada busca no solo brindar controles, sino también fomentar la participación activa de las familias en el cuidado personal y colectivo.