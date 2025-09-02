Con el objetivo de promover la salud integral y garantizar el acceso a controles médicos preventivos, la Subsecretaría de Salud, llevará adelante una jornada de PAP en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo.

La actividad se desarrollará el jueves 4 de septiembre, de 7 a 14:30 h, en las instalaciones ubicadas en Belisario Roldán 830. La iniciativa está destinada a mujeres que deseen realizarse el estudio ginecológico de manera gratuita, segura y en un entorno de confianza.

El examen de Papanicolaou (PAP) es una herramienta fundamental para la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino, una de las enfermedades más frecuentes pero prevenibles si se diagnostica a tiempo. Desde el equipo de salud local se remarca la importancia de realizar este estudio en forma periódica.

La jornada busca facilitar el acceso a controles esenciales para quienes, por distintos motivos, postergan la consulta ginecológica. Asimismo, se enmarca en las políticas públicas de la Municipalidad orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

No se requiere turno previo, por lo que todas las interesadas podrán acercarse directamente al CAPS en el horario establecido. El operativo contará con personal capacitado que acompañará el proceso con atención profesional y cuidado integral.