En el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla se realizó un taller abierto a la comunidad enfocado en la promoción de hábitos saludables, con eje en la alimentación equilibrada, la hidratación y la actividad física.

Durante el encuentro se compartieron conceptos vinculados a la importancia de mantener una dieta balanceada y una adecuada ingesta de agua, aspectos considerados clave para la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud.

Además, los participantes intercambiaron con profesionales de la salud sobre los beneficios de la actividad física y analizaron algunos mitos y verdades vinculados al ejercicio, con el objetivo de contar con información clara para incorporar prácticas saludables en la vida cotidiana.

La jornada se desarrolló de manera participativa, permitiendo que los asistentes plantearan inquietudes y accedieran a herramientas prácticas relacionadas con la alimentación y el movimiento.

Desde el área de salud municipal indicaron que este tipo de iniciativas forman parte de las estrategias de promoción y prevención que se impulsan en los centros de atención primaria, con el objetivo de acercar actividades de educación sanitaria a los distintos barrios de la ciudad.