En el SUM del barrio Cuchilla se desarrolló una jornada especial que combinó actividad física y promoción de la salud. Además de las clases habituales del programa “Corazón Activo”, se realizó una charla sobre prevención del cáncer de mama, brindada por una profesional del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla.

Esta propuesta formó parte de las acciones impulsadas durante el Mes Rosa, que busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres, pero con altas posibilidades de cura si se diagnostica a tiempo.

Las clases de gimnasia, se desarrollan todos los lunes, jueves y viernes a las 8h en el CAPS La Cuchilla, ubicado en Belgrano y Jauretche, y forman parte del programa “Corazón Activo”, aprobado el pasado 19 de septiembre mediante la Ordenanza N°13030. El mismo constituye una política pública integral orientada a la prevención cardiovascular. Entre sus principales ejes se destacan la capacitación en RCP y uso de DEA, la instalación de desfibriladores en espacios públicos, la educación sobre factores de riesgo, la promoción de controles prenatales para la detección de cardiopatías congénitas y el acompañamiento a pacientes y familias.