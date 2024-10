El pasado lunes, Britney Spears utilizó sus redes sociales para contar el grave accidente doméstico que vivió hace unos meses atrás. Con el incidente controlado y con las consecuencias sanadas, la cantante dejó en claro que tuvo mucho miedo, al terminar con parte de su cuerpo con quemaduras.

En un video, grabado en modo selfie contó: "Hace seis meses ocurrió algo realmente, realmente peligroso. Estaba en mi habitación y encendí el fuego y, de repente, explotó en mi cara", explicó en un su cuenta personal de Instagram.

Puede interesarte

La artista quiso encender la chimenea de su dormitorio y fue allí donde sufrió el accidente cuando las llamas llegaron a su rostro: "Arrojé toda la cosa allí y literalmente explotó en mi cara y me quitó todas las pestañas, las cejas. ¿Y ves este pelo de bebé? ¿Estos flequillos de bebé? Esto es de hace básicamente seis meses".

Según Spears, no es la primera vez que sucedió algo similar con su chimenea, por lo cual llevaba tiempo solicitando a su personal de seguridad que la encendiera por temor a que "explotara" de nuevo.

Al momento del accidente, Britney se encontraba acompañada; sin embargo, al expandirse el fuego y quemar su rostro, aquella persona no se levantó, por lo cual tuvo que correr a la cocina, mojar su cara y aliviar la sensación de ardor: "Yo pensé que iba a tener que ir a la sala de emergencia porque mi cara estaba ardiendo", relató.

La Princesa del Pop confesó que el dolor y el susto fueron los protagonistas de aquella noche, donde sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, según su testimonio. Luego decidió reflexionar sobre la suerte que mantuvo al no terminar con lesionas más graves: "Puede pasar", concluyó luego de confesar: "Duró como seis o siete horas y el dolor no se iba. Finalmente tomé tres pastillas y me pude dormir". Finalmente, Britney Spears se arrepintió de compartir el video y terminó eliminando el mismo.