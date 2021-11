Bronca, indignación y acusaciones cruzadas luego de una nueva postergación

El fútbol de Gualeguaychú va camino a escribir un culebrón digno de las novelas de la tarde. Acá no hay gente enamorada, villanos ni ladrones. Hay tres partes involucradas en un conflicto que se va tensando, se sigue dilatando, mientras que la pelota no rueda y cientos de jugadores esperan poder volver a realizar su actividad con normalidad.

Todo parte de una situación nunca antes vista, y ni siquiera imaginada después de casi dos años sin actividad por la pandemia. “Las canchas de la ciudad no cuentan con la correspondiente habilitación para realizar los espectáculos deportivos”, comentaron desde la Policía Departamental, encargada de realizar las inspecciones finales luego de que la Municipalidad de Gualeguaychú diera el visto bueno para la habilitación.

El primer interrogante que nadie ha podido responder aún es por qué, las mismas canchas donde se disputa con normalidad el Torneo Infanto-Juvenil y en algunos casos también el certamen de Veteranos, lo que invita a pensar que se encuentran habilitadas para esas actividades, no cuenten con habilitación para disputar los choques de Primera División. Es al menos raro. Poniendo un ejemplo burdo, es como que a una rotisería le autoricen vender pizzas, pero no puede vender ni empanadas ni sándwiches de milanesa. Como para que quede claro el tamaño de la incongruencia.

Antes de la fecha original de inicio pautada para el primer fin de semana de noviembre, se comenzó a hablar de algunos puntos que generaron discordia. “Le mandé un mensaje al Secretario de Deportes de la provincia para que pudiera intervenir ante un pedido que había hecho saber la Policía, que había que contar con una ambulancia en cada cancha donde se jugara al fútbol. Una suma que ni siquiera alcanzaban todas las ambulancias que hay en la ciudad. Eso se pudo solucionar, después hubo otras cuestiones en donde se pidieron diferentes cosas para habilitar las canchas, que se fueron dilatando y llegamos a esta situación. Creo que los clubes han hecho un esfuerzo enorme, como para que lleguemos a esta situación”, dijo a ElDia el presidente de la Liga Departamental, Emiliano Zapata.

“Los clubes más de lo que han hecho no pueden hacer, nadie dice que no hay falencias, pero de la misma forma en que se hace la vista gorda en otros lugares, a los clubes de la Liga les exigen cosas que jamás antes se exigieron”, expresó el dirigente, que en un posteo realizado en sus redes sociales, remarcó el esfuerzo y el trabajo realizado por los clubes.

Zapata sostuvo que “venimos de casi dos años de pandemia en donde los clubes no tuvieron ingresos. Muchos han hecho realmente lo que pudieron, pero nos encontramos con trabas de todo tipo, desde la Municipalidad hasta la Policía. Hablamos con todos los que teníamos que hablar, pero evidentemente hay una bajada de línea para que la Liga de Gualeguaychú tenga que cumplir con requisitos insólitos. De parte nuestra, jamás hablamos con ningún político para que llame a los jefes policiales para que autoricen las habilitaciones, entendemos que cada cual debe cumplir con su rol. Pero también entendemos que han una rigidez extrema y en muchos casos una burocracia demasiado grande que nos perjudica”.

Los clubes no ocultaron su enojo

Los clubes también se mostraron enojados y sorprendidos por la forma en que se han manejado con el tema de las inspecciones. “Algo tiene que quedar claro, la Policía inspecciona las canchas cuando ellos quieren. No hay un orden asignado, nadie armó un esquema para que cada club supiera cuando iban a inspeccionar la cancha. Tenemos que esperar que la Policía vaya cuando ellos lo dispongan y en algunos casos, nos ha pasado que enviamos documentación, póliza de seguro y otros papeles que nos solicitaron, pero cuando pedimos a través de un mensaje que nos confirmaran si la cancha estaba habilitada, nunca recibimos respuesta”, expresó a ElDia el delegado de una institución de la ciudad.

Por su parte, Daniel Aguilar, Presidente del Club Sporting, luego de la inspección efectuada por dos efectivos policiales en la mañana del sábado, señaló a ElDia que “todo lo que estamos viviendo es una locura. Hace dos semanas que deberíamos estar jugando y si bien sabemos que los clubes tienen sus falencias, hay que entender que venimos saliendo de una pandemia, poniéndole el pecho durante más de un año para mantener en pie a las entidades. Resulta que a la hora de jugar nos ponen un millón de trabas: no es grato y sobre todo, no es justo. En Gualeguaychú, en la suma de todas las categorías, tenemos a 5000 futbolistas parados”.

FUTBOL LOCAL-2.jpg

Aguilar indicó que “luego de dos suspensiones, de miles de idas y venidas, ya no vale la pena jugar en lo que resta del año por tres fechas. Además las habilitaciones, por lo que nos informaron, se terminan en enero y hay que hacerlas nuevamente en marzo. Todo esto es muy engorroso, loco y falto de lógica, hay un desconocimiento muy grande de la función que cumplen los clubes, especialmente la contención social”.

El dirigente enfatizó diciendo que “eso sí, cuando necesitan de los mismos en casos de emergencia, como ocurrió cuando hubo inundaciones o con las movidas solidarias que se hicieron en pandemia, todos los clubes estuvimos a disposición. Pero ahora que es al revés, que los clubes precisamos una mano, nadie se acuerda de nosotros”.

Además recordó que “en el 2020 no tuvimos fútbol, como tampoco en parte del 2021, sin embargo es de público conocimiento que se hicieron torneos por dinero en distintos puntos de la ciudad sin ningún tipo de medidas de seguridad y no pasó nada, con mucha gente alrededor, y el mientras tanto los pocos que quedamos en los clubes, muchas veces sacando un mango de nuestros bolsillos afrontamos los gastos fijos que teníamos y tenemos”.

Por su parte Paulino Quiroga, entrenador de Sud América, en la noche del viernes, antes de que saliera el comunicado oficial de la Liga, comentó a ElDia que “la Policía estuvo inspeccionando nuestra cancha y nos adelantó que la misma no estaba en condiciones de ser habilitada, algo que nos cayó mal. Nos amargó porque es mucho el esfuerzo que estamos haciendo para dejarla en condiciones. Y si en algún lugar faltaba algo se clausuraba y se habilitaba lo que estaba bien. Necesitamos jugar. El plantel viene entrenando hace varios meses y ya no sabemos que decirles, especialmente a los más jóvenes. Lo que está pasando es poco serio y así no se puede seguir. Somos un club humilde, como casi todos los que componen la liga y desde que se hizo la cancha le venimos introduciendo mejoras, sufriendo robos, y ahora esto. No nos parece justo”.

La Municipalidad dio el visto bueno

Alfonsina Rodríguez, titular del área de Habilitaciones Municipal, indicó a que “nosotros elevamos un informe solicitado por la Dirección de Deportes donde dimos cuenta que las canchas estaban con el aval para poder ser inspeccionadas. Hay clubes que se presentaron en nuestra oficina y cumplimentaron con todos los requisitos y otros que ya tenían la documentación”.

Asimismo, el director de Deportes, Adrián Romani, expresó que “buscamos encontrar una solución a un tema que se ha ido dilatando y genera preocupación. Nosotros entendemos que los clubes han hecho es esfuerzo enorme para poder sostener sus economías durante casi dos años sin actividad. Por eso entendimos que había que darles la posibilidad de que les habiliten las canchas y que trabajen sobre algunos temas puntuales”.

La palabra de la Policía

El Comisario Mayor Cristian Hormaechea, Jefe Departamental de Policía, dialogó con ElDia y dio el punto de vista de la fuerza sobre el tema. “Es un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y no hemos tenido la respuesta que esperábamos. Entendemos que hay situaciones complicadas, pero hay una reglamentación a cumplir y no todos los clubes lo han hecho. Nosotros hemos trabajado en forma conjunta con la Liga y con los clubes, pero hay cosas en las que no podemos mirar para otro lado”, indicó.

El Jefe policial sostuvo que “inicialmente los clubes pretendieron que la Policía realice la inspección de las canchas con un formulario municipal que no era el correspondiente. Se habló con las autoridades, yo mismo hablé con el Director de Deportes para que les explicara a los clubes cuáles eran los pasos a seguir. La semana pasada llegó una notificación municipal de que todas las canchas tenían la habilitación, entonces nosotros comenzamos a hacer las inspecciones y marcamos detalles básicos en canchas. A algunas les falta sanitarios en los sectores visitantes, otras no cuentan con un pulmón para separar las parcialidades, algunas otras tenían tablones flojos en las tribunas y les pedimos que los reemplacen. Cosas básicas que algunos cumplieron y otros clubes no”.

FÙTBOL LOCAL-3.jpg

Hormaechea fue más allá y profundizó sobre el tema. “Nosotros entendemos el esfuerzo de los clubes, pero los clubes y la Liga tienen que entender a su vez, que hay condiciones mínimas para poder habilitar las canchas. Y no es un capricho de la Policía de Gualeguaychú, como muchos sostienen. Hay un lineamiento de parte de la provincia, del cual están en conocimiento los directivos de la Liga, sobre cómo deben hacerse las habilitaciones de las canchas. En otras ciudades se ha cumplido, acá en Gualeguaychú no. Y veo que es algo que viene de hace mucho tiempo, durante varios años se hacían habilitaciones provisorias que no tenían fecha de vencimiento, entonces con eso se jugaba un año y al año siguiente se volvía a hacer una habilitación provisoria. Eso no va más. Si se cumple con los requisitos, las canchas se habilitarán. De hecho hay seis de las siete canchas que están habilitadas, con algunas particularidades y observaciones. Pero si se quisiera, se podría jugar domingo y lunes”, enfatizó.

Además, Hormaechea explicó el por qué las mismas canchas que no cuentan con la habilitación para jugar en Primera, albergan los partidos de Infantiles y Veteranos. “Es una forma de que los chicos no pasen más de dos años sin actividad. Si hubiéramos ido al detalle fino, las canchas no se habilitaban y todo el Fútbol Infantil hubiera pasado más de dos años sin actividad. Entonces fuimos contemplativos con esa situación, pero les dijimos a los clubes que trabajaran sobre las cosas que le fuimos marcando para que las canchas puedan ser habilitadas y realizar sin problemas todas las actividades”.

Finalmente, el Jefe Policial también abordó el tema de los torneos de las Ligas Amateurs. “Para nosotros, los torneos amateurs son partidos barriales, en caso de que ocurra algún hecho fuera de lugar, deberán responder las autoridades de dichas Ligas ante la Policía o la Justicia. Esas actividades no cuentan con servicio adicional policial”.

Mientras tanto, el fútbol de Gualeguaychú sigue sin jugarse. Todos han elevado la voz, pero se ve que dentro del barullo, nadie ha podido sacar una conclusión clara. Nadie se hace responsable de este mamarracho sin precedentes. Nadie asume su responsabilidad, todos se pasan la pelota y en definitiva, nadie le pone el cascabel al gato.