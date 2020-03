Bronca y dolor en el pedido de Justicia por Fátima

Mientras se confirmaba oficialmente que el cuerpo hallado este domingo en un pozo de la zona sudeste de Paraná era el de Fátima Florencia Acevedo, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans convocó a una concentración frente a Tribunales exigiendo Justicia.

Comenzó a las 16 y se extendió durante la tarde. Las mujeres que llegaban al lugar no disimularon en ningún momento su enojo, en especial contra el Estado: "A Fátima no la escucharon, basta", indicaron para agregar que "falló todo el sistema, el Estado es responsable de esta muerte, no nos callemos más. Todos son responsables de lo que le está pasando a las mujeres".

"Estamos aquí porque necesitamos justicia, es muy fuerte esto. Todas estamos afectadas por esto de una u otra forma, le puede pasar a tus hijas y yo siempre tengo miedo, tengo una hija de 15 años y tengo miedo hasta de con quién se puede llegar a involucrar", dijo una mujer.

También indicó que esto "es muy injusto, porque no estás segura, cuando salís de tu casa no sabés si vas a volver y te sentís defraudada por la justicia. Lamento que tengamos que estar acá, pero tenemos que estar y decirlo. Hoy es esta chica y mañana va a ser otra, lamentablemente y si bien suena feo, a veces pienso que la pena de muerte es la solución para los tipos que violan y matan, es la única forma que tienen de entender que no tienen que lastimar".

El domingo por la mañana, la responsable de la subsecretaría de la Mujer Cristina Ingleson había salido con un comunicado a explicar las actuaciones en el caso Fátima Acevedo y había cargado las tintas sobre la oposición oportunista.

Sin embargo, desde el entorno de Fátima desmienten a las autoridades de la Casa de la Mujer: Florencia López, afirmó: "Estamos mal, teníamos esperanzas de encontrarla con vida, su hijo la esperaba".

"De la Casa de la Mujer dicen que me llamaron y a mí nadie me llamó ni me preguntaron si ella estaba conmigo. Fátima no podía salir medio metro sola por las amenazas y denuncias que tenía este hombre", afirmó Florencia López, amiga de la víctima.

Sobre los audios de WhatsApp que se difundieron el pasado viernes, donde Acevedo daba cuenta de lo que sufría y la falta de respuestas de parte de la justicia, López indicó que "es lamentable que hoy lo escuchemos de nuevo a esos audios y en el momento en que estaba con bronca nadie le dio una respuesta ni supo hacer nada".