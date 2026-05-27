La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comunicó a través de las redes sociales que identificó embarcaciones procedentes de regiones de África consideradas de riesgo por un brote de ébola.

Según el organismo, se implementaron medidas preventivas con el objetivo de proteger la salud de la población.

Según el mensaje publicado en la red social X, la SIDE, “en el marco de trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud”, detectó las embarcaciones y adoptó de manera oportuna las medidas preventivas necesarias.

“Se lleva a cabo siempre el mismo protocolo. Los barcos son examinados en caso de que haya personas sintomáticas, cualquiera sea la enfermedad infectocontagiosa. Sino hay síntomas, se espera que pasen los periodios de ventana. Sino hay síntomas se los deja circular”, explicaron a Infobae fuentes del ministerio de Salud.

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, informó que “ante el brote de Ébola en África, y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”. “La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, completó.

El organismo estatal de inteligencia señaló que, gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron a tiempo las alertas y los protocolos correspondientes, lo que permitió anticipar y evitar posibles riesgos para la salud pública.

Según pudo saber Infobae, como parte de las medidas preventivas adoptadas, se realizaron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina. Entre ellas, controles sanitarios a bordo de los buques detectados, exigencia de declaraciones juradas y la implementación de medidas sanitarias específicas para evitar el desembarco de las tripulaciones.

En total, se detectaron tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina, en el contexto del brote de Ébola registrado en esa región de África, según detallaron a este medio. Las embarcaciones involucradas operaban bajo bandera de Grecia y Liberia.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas sintomáticas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad promedio se sitúa entre 30% y 50%. Actualmente no hay vacunas ni terapias aprobadas para la cepa Bundibugyo, situación que podría aumentar el riesgo de propagación en áreas con recursos sanitarios limitados.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Caso sospechoso en Puerto de San Lorenzo

La detección de un posible caso de ébola en el Puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, activó un protocolo sanitario de emergencia durante la madrugada. La situación fue reportada por el capitán del buque antes de atracar en la terminal Vicentín del puerto de Rosario, tras advertir que uno de los tripulantes presentaba sarpullido y malestar general.

Un equipo médico acompañado por un inspector accedió al barco para examinar al paciente. El informe inicial descartó signos compatibles con ébola u otra enfermedad grave y estableció como diagnóstico presuntivo un cuadro de herpes. De acuerdo con la información oficial, la situación permanece bajo control y supervisión de la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, que dispuso el aislamiento preventivo del tripulante dentro del propio buque.

La OMS elevó el domingo pasado a más de 900 los casos sospechosos de ébola y confirmó 101 contagios en once zonas sanitarias hasta el 23 de mayo.

La jefa de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, María Foccoli, explicó en una nota anterior de Infobae, que el virus pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas y puede causar cuadros de extrema gravedad. “El ébola es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso que está dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas. En casos graves, provoca hemorragias intensas y presenta una alta mortalidad, que puede superar el 50%”, señaló Foccoli a la comunicación institucional del Hospital de Clínicas de la UBA.

Foccoli detalló que esta alerta sanitaria implica dos aspectos: la severidad del virus y la baja probabilidad de un impacto inmediato a nivel local. Según su análisis, la combinación de ambos factores exige evitar el pánico y mantener una vigilancia médica estricta ante cualquier sospecha.

El brote en África central se desarrolla en un contexto sanitario complejo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió —según información difundida por Europa Press— que el avance del ébola en el noreste de la República Democrática del Congo ocurre en medio de un conflicto armado, desplazamientos internos y una crisis de salud agravada por otras enfermedades.

Fuente: Infobae