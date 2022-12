En su lecho de muerte, el actor actualiza una vez más su testamento. Una fortuna de 250 millones de dólares que cosechó durante sus extensa carrera que inició en los 80 como protagonista de películas tales como Duro de Matar, Sexto sentido, Tiempos violentos (Pulp Fiction), El quinto elemento, Armageddon, Sin City, entre otras.

Bruce Willis desmejoró totalmente por el grave trastorno de salud que padece desde hace meses. Su diagnóstico es afasia y sus dos familias, una compuesta por Demi Moore y sus tres hijas, y la otra por Emma Heming con sus dos hijas, no creen que supere las fiestas de Navidad.

Las familias de la estrella de 67 años están conscientes de que les queda poco tiempo con él. Según reportan los medios estadounidenses, están cerca y se comunican constantemente, además de tener muy buena relación. Sin embargo, el trastorno que padece lo perjudicó tanto y tan rápido que tiene breves momentos de lucidez. Es que la afasia es una lesión cerebral que dificulta la comunicación, la escritura y hasta la mímica del afectado. Las causas de este trastorno cognitivo son variadas: puede ser por un ACV, un traumatismo de cráneo, tumores, meningitis, encefalitis o intoxicaciones por monóxido de carbono, entre otros problemas; pero, al ser un cuadro de tipo progresivo y crónico, se parece al Alzheimer.

Cómo dividió su fortuna Bruce Willis

Frente a este complejo el diagnóstico de salud, en sus últimos momentos de lucidez, Willis decidió actualizar su testamento por tercera vez. Lo había modificado por segunda vez cuando se casó con su actual pareja, Emma, hace casi 14 años. Esta versión final contempla las necesidades que tiene cada una de sus hijas ya que las edades y la condición de las madres son diferentes. Primero, producto de la unión matrimonial que tuvo con Demi entre 1987 y el 2000, tuvo tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah, de 34, 31 y 28 años respectivamente. Después, en 2009 se casó con Emma con quien tuvo a Mabel y Evelyn, de 10 y ocho años.

De acuerdo a lo que se difundió, el actor dejará una fortuna de 250 millones de dólares. Esta suma será dividida desigualmente: medio millón para cada una de sus hijas mayores, mientras que el resto será dividida entre su actual esposa y sus hijas más pequeñas. "Bruce quiere asegurarse que su joven familia fuera atendida", compartieron allegados a la pareja actual porque, según dicen, sus otras hijas ya "obtuvieron lo mejor de lo que el tuvo para ofrecer financieramente a lo largo de su vida". De esta manera, agregaron: "Bruce cree que Demi, quién tiene una fortuna de 200 millones de dólares, siempre estará para sus hijas".

El actor, también de acuerdo a lo que compartieron, dice "estar tranquilo" con sus hijas mayores porque "ya tienen carreras universitarias", "son exitosas" y su ex pareja "también acumuló una buena fortuna que será para ellas y que no las dejará desamparadas". Sus hijas menores, por el contrario, aún son unas niñas y necesitan más de su apoyo cuando ya no esté.