El secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, afirmó que el camino que ha venido transitando el gobierno provincial en estos primeros once meses de gestión ha sido el de ordenar las cuentas públicas, y destacó en ese sentido, la transferencia que la Nación realizó recientemente a la provincia por los excedentes de Salto Grande tras la demanda interpuesta en abril.

Como se sabe, el Gobierno nacional saldó la deuda de 4.885.693.566 pesos que mantenía con la provincia en concepto de excedentes de Salto Grande correspondiente al capital, a partir de la demanda interpuesta por el Gobierno entrerriano el 23 de abril, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Brupbacher recordó que, a esa presentación, se suma la efectuada este mes por diferencias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa, reclamándole un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

En cuanto al monto de casi 5.000 millones de pesos, fue abonado en ocho pagos desde el 14 de mayo de este año hasta el 23 de octubre.

"Son fondos que corresponden a las arcas provinciales que por uno u otro motivo se fueron retaceando o se fue retrasando el pago. También estamos trabajando junto al Fiscal de Estado en relación al decreto nacional de compensación de deudas que tiene plazos perentorios para adherir y luego otros tiempos para presentar la documentación respectiva. Son deudas de todo tipo que tenemos nosotros con la Nación y ellos con la provincia y esto no significa desistir de los reclamos, por eso le sugerimos a Frigerio adherir en principio al decreto y luego comenzar a trabajar con los ministros en las deudas recíprocas que tenemos con la Nación, compensar esos saldos y ordenar las cuentas con Nación", detalló Brupbacher en declaraciones a Beat 99 Uno de Gualeguaychú.

Señaló luego: "El Gobernador siempre ha planteado, que con la plata de los entrerrianos podemos gobernar y llevar la provincia adelante y por eso estamos haciendo eso, que es reclamar los recursos que son de los entrerrianos por todas las instancias: la político-legislativa en el Congreso, la vía administrativa, y en aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo, está la justicia que dirime los conflictos. Ese es el trabajo que estamos realizando para poder planificar para el año que viene y los sucesivos", enfatizó.

Hizo hincapié en ese sentido a las primeras decisiones que adoptó el Gobernador en cuanto a no avanzar en determinados temas hasta tanto no tener un panorama claro del cuadro de situación como el caso de los contratistas de las obras públicas, o en materia salarial, con ofertas que fuesen cumplibles en el tiempo. "Ahora hemos ido con algo superador y con la idea de ir corrigiendo estas desigualdades que se han dado en la cuestión salarial. Dolía que no se entendiera que no era mala fe, sino que ofrecíamos algo cumplible en el tiempo", dijo.

Se refirió, asimismo, al déficit de la Caja de jubilaciones, al reclamo judicial que formuló la provincia y al trabajo que allí está realizando Gastón Bagnat, "ya que ordenar las cuentas públicas es también dar señales al sector privado que es el que genera mano de obra genuina que es lo que está necesitando la provincia", remarcó.

Finalmente, destacó: "En estos once meses vamos por ese horizonte, con aciertos, con errores, pero dando previsibilidad al sector público, como también al sector privado que es el que se atreve a invertir en la provincia y al que tenemos que acompañar desde nuestra gestión".