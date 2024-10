En comunicación telefónica con Ahora Cero, el Secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, compartió mirada del Gobierno sobre los reclamos docentes en la provincia, un conflicto que lleva meses y aún no encuentra solución.



“Estamos sorprendidos porque vinimos haciendo ofertas que siempre fueron importantes a nuestro entender, haciéndonos eco de los pedidos que venían realizando los gremios, pero siempre con esa negativa y esa insuficiencia del lado de ellos a la hora de escuchar los planteos”, mencionó en primer lugar.



E indicó: “Creo que el esfuerzo que está haciendo la Provincia, con una inversión de más de $70.000 millones de pesos para lo que resta del año, es más que importante con esta situación de estrechez financiera. No estamos holgados de recursos como para poder felizmente hacer propuestas que no sean razonables y sostenibles en tiempo. No podemos plantear cuestiones que luego dificulten la prestación de algún otro servicio o inversión”.



A raíz de eso, Brupbacher señaló que la propuesta del Gobierno “era más que razonable”. “Inclusive en la anteúltima audiencia, el titular de AGMER salió a decir que una oferta razonable, por eso nos sorprenden poderosamente las medidas de fuerzas tomadas con tanta dureza”, agregó. Y manifestó: “Entendemos que los 430.000 gurises tienen que estar en la escuela, que hoy es un ámbito de contención más que importante”.



El Secretario de Presupuesto y Finanzas también expresó que “el último esfuerzo y el más grande fue el de absorber el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad, que eran dos conceptos que históricamente venían de Nación”. “Nación se retiró de esas obligaciones y entendíamos también que era un golpe importante a los bolsillos de los docentes, algo de lo que se nos complicaba hacernos cargo y fue una manera de intentar compensar esa pérdida que habían tenido”, concluyó.



Escuchá la nota completa en YouTube