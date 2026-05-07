Luego del calor húmedo, lluvias, tormentas e inestabilidades climáticas del martes y miércoles, Gualeguaychú y sus alrededores experimentaron este jueves un cese de las lluvias acompañado de un fuerte descenso de las temperaturas.

Para las 20 horas, y con el cielo cubierto por nubes, el termómetro llegó a los 14 grados y se espera que siga bajando en las próximas horas. Para la madrugada y primeras horas de la mañana del viernes, se prevén mínimas en torno a los 10 grados y un comienzo de jornada parcialmente nublado. En ese sentido, la nubosidad persistirá durante el viernes y parte del sábado.

A lo largo del viernes, no se espera una gran amplitud térmica, ya que apenas se llegaría a unos 14 grados en las primeras horas de la tarde. Hacia el anochecer, el termómetro bajará aún más hasta llegar a los 8 grados en la madrugada del sábado.