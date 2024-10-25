El viernes, pasadas las 17 horas, cuando se había desatado una lluvia torrencial en la ciudad, una camioneta chocó un auto en la rotonda de la Terminal de Ómnibus, lo cual cortó de manera momentánea el tráfico vehicular.

El accidente, el cual no revistió de una mayor gravedad más que unas pequeñas roturas en ambos vehículos, marcó el curioso hecho de que todos los que circulaban por Artigas en dirección a la Costanera no pudieron seguir avanzando. Esto obligó a que muchos optaran por desviarse por la estación de servicio para poder continuar su camino, incluso los colectivos de línea que utilizan ese camino para volver, por ejemplo, del Parque Industrial.

Como la colisión había ocurrido en la esquina de Ahora ElDía, un periodista del medio se dirigió para tomar imágenes sobre el choque para informar sobre lo sucedido. Sin embargo, cuando se acercó al lugar del hecho, el conductor de la camioneta que había provocado el accidente bajó de su vehículo y, sin mediar palabra, golpeó al cronista que trabajaba en el lugar.

Ante el primer hecho de violencia, el trabajador de prensa intentó explicar las razones por las que estaba allí, las cuales fueron que sólo hacía su trabajo, que no podía impedir que lo haga porque el accidente que él había protagonizado sucedió en la vía pública y que su labor está amparada por el Estatuto del Periodista y en el Derecho a la Información. Sin embargo, el atacante jamás se dignó a escuchar y jamás le dio la oportunidad de que alguien más dé explicaciones, dejando lugar a la violencia injustificada.

Así quedó el paraguas del periodista agredido

Fueron tres golpes de puño directos a la nariz y la cara al grito de “¿¡Qué grabás!? ¿¡Qué grabás!?”. Con la tercera trompada, el celular del cronista cayó al piso y el violento intentó destruir con un pisotón. Sin embargo, en un acto reflejo, el periodista se abalanzó sobre el aparato –su herramienta de trabajo–, lo cual brindó al conductor enardecido la oportunidad de que, ahora, los ataques fueran a puras patadas en la cabeza y algunas partes del cuerpo.

Lo cierto es que la situación no terminó en algo peor porque el que iba de acompañante en la camioneta bajó del vehículo y se llevó al conductor. Recién ahí, el trabajador de prensa pudo volver a reaccionar, rescatando el celular y viendo que el paragua que lo protegía de la lluvia estaba totalmente destruido.

De nuevo en la redacción, alertó a la Policía sobre lo sucedido, e inmediatamente se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Comisaría Primera, la cual tiene jurisdicción en la zona.

Al llegar la Policía, la camioneta seguía detenida detrás del auto que había chocado, pero al notar su presencia en el edificio de Ahora ElDía intentó huir del lugar por Ascisclo Méndez, pero un móvil policial le cortó la salida.

Tras este hecho, el cronista recibió atención médica y luego realizó la denuncia en la comisaría, donde el violento había sido trasladado. Posterior a la exposición, se solicitó una orden de restricción contra el atacante para impedir cualquier tipo de acercamiento a la víctima.

Por fuera de las disposiciones penales que tendrán lugar contra el sujeto, el periodista también adelantó que se realizará una demanda civil contra el atacante por los daños ocasionados. Además, muchos colegas acercaron su solidaridad ante el hecho de violencia inusitado y se expondrá este caso de agresión al monitoreo de Libertad de Expresión que realiza el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).