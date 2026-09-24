Se produjo un nuevo homicidio en la ciudad de Paraná este jueves de mañana. El hecho se registró en calles Juan Báez y Cortada 211 del barrio El Perejil. La víctima es un hombre que fue apuñalado.

Desde la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos confirmaron a AHORA que se trata de una muerte violenta. La víctima de 26 años fue asesinada con un arma blanca.