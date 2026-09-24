Brutal asesinato en Entre Ríos: mataron a un hombre a puñaladas
Desde la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos confirmaron la muerte violenta del hombre.
Se produjo un nuevo homicidio en la ciudad de Paraná este jueves de mañana. El hecho se registró en calles Juan Báez y Cortada 211 del barrio El Perejil. La víctima es un hombre que fue apuñalado.
Desde la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos confirmaron a AHORA que se trata de una muerte violenta. La víctima de 26 años fue asesinada con un arma blanca.
De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue apuñalada en la vía pública, luego ingresó a la vivienda y a los pocos minutos falleció producto de las lesiones mortales.
La Policía realiza las diligencias de rigor. El autor del homicidio estaría identificado y es buscado por los uniformados.