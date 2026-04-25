IDENTIFICARON A LA VÍCTIMA
Brutal asesinato en Entre Ríos: una pareja fue detenida por la muerte de un joven
El joven asesinado esta madrugada en Barrio Antártida de Paraná fue identificado como Enrique “Quique” Ramírez, un vecino de 32 años. Era oriundo de la zona y falleció tras recibir heridas de arma blanca en plena vía pública, en calle Base Marambio.
Según se informó a AHORA, el episodio ocurrió alrededor de las 02:15, cuando varios llamados a la División 911 alertaron sobre la presencia de una persona herida en el lugar. Al arribar, personal de la comisaría de la jurisdicción y del 911 constataron la gravedad de las lesiones de Ramírez y procedieron a su traslado inmediato al Centro de Salud Carrillo. Sin embargo, al ingresar al establecimiento, el personal médico determinó que el joven ya no presentaba signos vitales.
A raíz del deceso, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Vilchez, quien se hizo presente en la escena del crimen junto a efectivos de la División Homicidios y de la Dirección General de Policía Científica. Los investigadores realizaron las pericias de rigor en la zona para recolectar rastros y testimonios que permitieran reconstruir la secuencia del ataque y dar con los responsables.
Homicidio en Paraná: detuvieron a una pareja
Gracias al trabajo conjunto de las áreas de investigación y la Departamental Paraná, se logró vincular el hecho con una pareja que reside a unas tres cuadras del lugar del crimen. La Policía resguardó la vivienda y, una vez obtenida la orden de allanamiento otorgada por la Justicia, procedió a la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de 30 años, quienes eran convivientes en el domicilio intervenido.
Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos relacionados con la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía para ser valorados como material de prueba. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Dra. Vilchez mientras continúa la investigación para esclarecer el móvil del sangriento hecho que conmociona a los vecinos del barrio.