El joven asesinado esta madrugada en Barrio Antártida de Paraná fue identificado como Enrique “Quique” Ramírez, un vecino de 32 años. Era oriundo de la zona y falleció tras recibir heridas de arma blanca en plena vía pública, en calle Base Marambio.

Según se informó a AHORA, el episodio ocurrió alrededor de las 02:15, cuando varios llamados a la División 911 alertaron sobre la presencia de una persona herida en el lugar. Al arribar, personal de la comisaría de la jurisdicción y del 911 constataron la gravedad de las lesiones de Ramírez y procedieron a su traslado inmediato al Centro de Salud Carrillo. Sin embargo, al ingresar al establecimiento, el personal médico determinó que el joven ya no presentaba signos vitales.

A raíz del deceso, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Vilchez, quien se hizo presente en la escena del crimen junto a efectivos de la División Homicidios y de la Dirección General de Policía Científica. Los investigadores realizaron las pericias de rigor en la zona para recolectar rastros y testimonios que permitieran reconstruir la secuencia del ataque y dar con los responsables.

Homicidio en Paraná: detuvieron a una pareja

Gracias al trabajo conjunto de las áreas de investigación y la Departamental Paraná, se logró vincular el hecho con una pareja que reside a unas tres cuadras del lugar del crimen. La Policía resguardó la vivienda y, una vez obtenida la orden de allanamiento otorgada por la Justicia, procedió a la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de 30 años, quienes eran convivientes en el domicilio intervenido.

Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos relacionados con la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía para ser valorados como material de prueba. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Dra. Vilchez mientras continúa la investigación para esclarecer el móvil del sangriento hecho que conmociona a los vecinos del barrio.