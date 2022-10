La periodista Laura Kretschmen fue víctima este martes de un repudiable episodio de violencia por parte de su compañero Bruno Ballesteros en pleno programa radial de Sol 91.5, emisora de Santa Fe.

Justamente hablan de violencia, cuando el periodista comenzó con los ataques ante una supuesta interrupción. "Hay gente de tu edad, y no lo digo por los pañuelos verdes, que son extremistas", dijo antes de las agresiones.

"Dejame hablar, la puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular", sentenció Ballesteros cuando su compañera intentaban acotar algo. Ella le advirtió que estaba siendo violento, y le respondió: "Me parece una estupidez. No me dejás hablar, ¿qué es peor? ¿cortar la libertad de expresión a alguien o decir que te voy a tirar el celular?".

Ante la indignación de Kretschmen, su compañero se despachó con más frases repudiables como "cállese, porque ya me estoy cansando", "bajá un cambio", "es una joda, vieja" y "me ponés mal".

Las periodistas y comunicadoras feministas de Santa Fe nos solidarizamos con la compañera Laura Kretschmen, quien durante la mañana de hoy fue víctima de un acto violento por parte de Bruno Ballesteros en la radio Sol 91.5. pic.twitter.com/WbfwyXaoYA — Periodistas y comunicadoras Feministas SF (@PeriodistasFem) October 11, 2022

El violento episodio no tardó en volverse viral y despertar fuerte rechazo por parte de usuarios y de organizaciones feministas.

"Otro acto de machismo, que siempre es agresivo, descalifica y menosprecia a las mujeres, nos hace decir una vez más que estamos hartas de soportar estas situaciones en nuestros espacios laborales. Los intercambios de ideas no avalan, de ninguna forma, la violencia machista", lamentaron desde Periodistas y comunicadoras Feministas SF.

El "pedido de disculpas"

Luego de la rápida repercusión, Ballesteros ensayó una especia de pedido de disculpas hacia su compañera, aunque no pareció hacer autocrítica sobre la violencia explícita que ejerció.

"Le pido disculpas si se sintió ofendida. Fue parte de la discusión. Es mi forma de pensar de la violencia", argumentó. "Quizás no estuve bien, pero qué vamos a hacer. Yo soy muy cerrado en algunas cosas. Jamás intenté ofenderte, y quedate tranqui. Nos pedimos disculpas", sentenció.