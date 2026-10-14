Un violento enfrentamiento ocurrido en la zona de Campo Rosso, en Añatuya, dejó como saldo a un adolescente de 16 años con heridas de bala y lesiones provocadas por un arma blanca y objetos contundentes. El menor debió ser trasladado al Hospital Regional de la Capital debido a la gravedad de su cuadro, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con la denuncia radicada por la madre de la víctima, el conflicto se originó cuando dos hombres, identificados con el apellido Gómez, habrían sustraído una visera al adolescente y a un amigo. Ante el reclamo por el elemento, los acusados reaccionaron de manera agresiva, arrojando objetos contundentes y efectuando disparos con un arma de fuego.

El joven intentó refugiarse en su domicilio mientras era perseguido por los agresores. Tras ingresar al hospital de Añatuya, se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la pantorrilla derecha, lesiones en la cabeza y una herida cortante en la mano derecha, presuntamente causada con un machete. El examen médico policial determinó que el paciente debe permanecer 48 horas en observación.

En el marco de la investigación, y con autorización judicial, efectivos policiales secuestraron una escopeta calibre 16 con un cartucho en la recámara y otro adicional. También se incautó un caño metálico con una goma de honda y un elemento compatible con el culote de un cartucho calibre .22 en su interior.

La fiscal Florencia Garzón dispuso la aprehensión de uno de los acusados. Asimismo, ordenó la intervención de la división de Criminalística y la colaboración de las divisiones de Robo y Hurto y Sanidad de Capital para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Fuente: Nuevo Diario Web - Santiago del Estero