La investigación por el femicidio de Daiana Arber avanza en Santa Fe. Tras el hallazgo del cuerpo en un basural y la detención de un hombre, las autoridades provinciales confirmaron que no descartan la participación de más personas involucradas en el crimen.

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal, se refirió a la investigación en diálogo Aire de Santa Fe y consignó: “El despliegue policial fue muy grande para certificar las versiones que estaban dando vueltas. Había un paradero solicitado y después se dio el macabro hallazgo”.

Respecto a las actuaciones en curso, el funcionario confirmó que ya cuentan con un sospechoso bajo custodia: “Hay una persona detenida sobre la cual caen muchas y profundas sospechas sobre la autoría o participación necesaria en el femicidio de Daiana. Esta persona moraba en el domicilio que allanamos”, precisó el director.

La hipótesis de la investigación por el femicidio de Daiana Arber

Los procedimientos arrojaron elementos de sumo interés para la causa judicial que conmociona a la región: “En al menos uno de los domicilios allanados encontramos evidencia que se va a llevar como evidencia y sobre la cual se sigue trabajando. Además, no descartamos la participación de otras personas”, aseveró Galfrascoli.

Para finalizar, el funcionario describió el entorno vulnerable que rodeaba a la víctima antes del trágico desenlace y precisó: “En el marco de aprovechar la vulnerabilidad de una persona en pobreza extrema, primero la trasladan y en ese lugar se le da muerte”, concluyó.