Un brutal hecho de violencia de género se registró la madrugada de este miércoles en Bovril, La Paz. Una mujer de 46 años resultó con múltiples heridas tras una golpiza por parte de su expareja, un sujeto de 33 años que resultó detenido.

Personal policial de la Comisaría N° 16 local intervino tras el hecho, ocurrido en una vivienda del barrio Juventud Unida, sobre calle Arroyo Feliciano de Bovril.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico al servicio de emergencias 101, mediante el cual “una mujer de 46 años solicitó presencia policial, manifestando que su expareja se encontraba en su domicilio en estado de ebriedad y alterado, y que tras una discusión la había agredido físicamente”, por lo que “al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba un cuadro de nerviosismo y llanto, evidenciando lesiones visibles en rostro, cuello y antebrazos”, informaron a La Sexta desde la Departamental La Paz de Policía.

Indicaron, además, que “al intentar dialogar con el agresor, un hombre de 33 años, éste reaccionó de manera hostil, intentando retirarse del lugar mientras profería insultos hacia el personal policial, por lo que fue reducido de inmediato”.

La Fiscalía de La Paz dispuso la detención del individuo y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.