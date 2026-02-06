Un joven de 21 años fue detenido en horas de la tarde de este jueves en la ciudad de Paraná, como principal sospechoso del homicidio de Luciano Émery, cuyo cuerpo sin vida fue hallado calcinado dentro de un auto incendiado en un camino vecinal en la localidad de Cerrito. En esta ciudad se hizo además un allanamiento donde se secuestró una camioneta.

Tal como se informó, todo apuntaba a que se trató de un crimen pese a que el hecho, por las características de la escena y por los rastros de lesiones borradas por la acción del fuego en el cadáver de la víctima, no había inicialmente formas de confirmarlo en forma fehaciente.

Émery, de 26 años, había salido de su casa ubicada en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, junto a su perro, a bordo de su auto Ford Fiesta. Un par de horas después, un vecino dio aviso a la Policía tras encontrar el vehículo incinerado en un camino vecinal, a unos 500 metros del acceso a la ciudad, con un cadáver en su interior.

El fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos, está a cargo de la investigación penal, con la División Homicidios y el personal de la Policía local.

En el marco de los rastrillajes en la zona del suceso, a unos 2.500 metros del lugar donde estaba el auto encontraron sin vida al perro de Émery, aparentemente por un disparo de arma de fuego. Los policías siguieron buscando y, a unos 200 metros del sitio donde estaba el animal, hallaron un cartucho completo calibre 9 milímetros, es decir, una bala suelta sin percutir.

Finalmente, el acusado de cometer el crimen fue localizado en la capital provincial. En avenida Almafuerte se llevó adelante un operativo, en plena vía pública, donde fue detenido el joven de 21 años acusado de matar a Émery y calcinar su cuerpo en el vehículo. Se informó a ANÁLISIS que hay indicios de que este joven fue ubicado en inmediaciones de la escena del crimen

También se secuestró una camioneta Toyota Hilux tras un allanamiento realizado en la ciudad de Cerrito.