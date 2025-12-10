Violento hecho conmocionó la madrugada de este miércoles en la capital entrerriana. Alrededor de la 01:10 horas en la calle Isabel de Guevara, un joven identificado como Eduardo Silva, de 20 años, fue asesinado de un disparo en la vía pública.

Personal de la Comisaría 4ª (D.G.D.P. – Dptal. Paraná) se trasladó al lugar tras recibir el alerta de un masculino herido por arma de fuego y, al llegar, constató la presencia del cuerpo sin vida sobre la calle.

Detenido y arma secuestrada

Gracias al rápido testimonio de vecinos y testigos, la investigación se centró rápidamente en un domicilio cercano. Tras dialogar con una persona adulta en la vivienda, se determinó que el presunto autor del homicidio era su hijo, un menor de edad identificado como A. M., de 16 años, quien fue puesto a disposición de la justicia. La fiscal de menores, Dra Clarisa Aielio llevo adelante las entrevistas a la madrugada

Continuando con las diligencias, se logró obtener información clave sobre el arma utilizada. Tras una inspección en un techo lindante al domicilio del detenido, los efectivos lograron localizar y secuestrar un arma de puño tipo revólver, marca Colt, calibre .38.

Intervención judicial y pruebas recolectadas

La Fiscal Dra. Patricia Yedro se hizo presente en el lugar para impartir las directivas correspondientes. Se dio intervención inmediata a la División Homicidios, que tomó a su cargo el caso, recibiendo al detenido y el arma de fuego secuestrada para las diligencias posteriores.

Además, personal de la dependencia localizó el vehículo en que llegó la víctima al lugar, un Fiat Siena, en el que se trasladaba junto a otros dos ocupantes momentos antes del trágico suceso.

Las autoridades informaron que se localizaron testigos y filmaciones que captaron el momento exacto del hecho, material que ya fue puesto a disposición de la División Homicidios para completar la investigación. En el operativo participaron también Policía Científica, la División Minoridad (para el traslado del detenido) y Bomberos (para el traslado del cuerpo).