Un violento episodio ocurrió este jueves en pleno centro de Gualeguaychú.

Según confirmaron desde la Policía Departamental a Ahora ElDía, una pelea entre cadetes terminó con uno de ellos, un joven de 28 años, siendo apuñalado con un cuchillo de cocina.

Todo comenzó en la cadetería ubicada en Italia, entre 25 de Mayo y Urquiza. Allí, una pelea entre un hombre de 56 años y un joven de 21 contra otro de 28, terminó con este último siendo apuñalado por el más joven.

Finalmente, intervino la policía y detuvo a los hombres de 56 y 21 años, mientras que el otro fue trasladado al hospital Centenario con lesiones leves.