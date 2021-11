Brutales detalles de la autopsia a la mujer que murió tras caer 10 pisos por hueco de ascensor

El informe preliminar que recibió este lunes por la mañana el fiscal Juan Pablo Calderón reveló que la víctima sufrió. Es que el cadáver de la joven presenta múltiples lesiones en su caída, en la que impactó contra el ascensor que estaba varios pisos abajo.

Además, de acuerdo a lo que determinó la autopsia, alguien llamó al ascensor, lo que provocó que fuera arrastrada: eso le causó nuevas lesiones.

No obstante, el cráneo de la víctima no presentó fracturas, pero sí traumatismos que le causaron múltiples coágulos. También, tenía más golpes en el tórax y en el abdomen, lo que le produjeron un paro cardio-respiratorio y un shock hipovolémico.

Por lo pronto, el fiscal Calderón no tiene sospecha alguna de que la muerte de Sánchez, oriunda de Ostende, se trate de un homicidio doloso. Existe un audio, que circuló vía WhatsApp, que sugiere un posible crimen, pero que no tiene sustento alguno en el expediente. Los diversos testimonios recabados hasta el momento, con más citaciones emitidas, no apuntan a un móvil posible o una enemistad.

Así, el titular de la UFI N°4 de Pinamar cree que, efectivamente, la puerta del ascensor se abrió y que Alicia cayó por el hueco. Mientras tanto, el fiscal ya encargó una pericia mecánica al elevador que será clave. La misma permitirá determinar la habilitación técnica y los controles cotidianos para su correcto funcionamiento. En caso que se constaten que el ascensor tenía fallas la imputación podría ser de homicidio culposo contra los responsables de ese ascensor.

También, se busca determinar el contenido gástrico y el alcohol en sangre y orina de la víctima.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, en un edificio ubicado en Constitución, entre Simbad y Del Libertador.

La víctima estaba junto a familiares y algunos amigos en una fiesta íntima cuando se dispuso a tomar el ascensor para abrirle la puerta a una amiga. Como Alicia no le abría, la joven que esperaba en la puerta del edificio volvió a insistir con el timbre del portero. Fue ahí cuando repararon en que algo le había pasado.

Mientras la buscaban, uno de los allegados de Alicia notó que la puerta, estilo tijera, del ascensor estaba abierta en el décimo piso. Al descender por las escaleras, encontraron el cuerpo de la joven de 25 años, que luego fue rescatado por personal de bomberos voluntarios y de la policía Bonaerense.

De acuerdo a las primeras hipótesis sobre la muerte de la joven, se estima que al llamar al ascensor, Alicia abrió la puerta sin constatar que la cabina todavía no se encontraba al nivel del suelo.