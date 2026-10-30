El pronóstico meteorológico anticipa para este sábado una jornada más que agradable en la ciudad, con condiciones estables y temperaturas que se moverán entre los 14°C de mínima y los 26°C de máxima.

Si bien las primeras horas del día comenzarán con el cielo mayormente nublado, la tendencia cambiará hacia el mediodía, momento en el que empezarán a abrirse los primeros claros y se darán paso a períodos de sol. Ya por la tarde, el cielo lucirá mayormente despejado, permitiendo alcanzar el pico térmico previsto para la jornada.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja a lo largo de todo el día. Hacia la noche, las condiciones continuarán estables, acompañadas por un descenso gradual de la temperatura que coronará un sábado ideal para disfrutar al aire libre.