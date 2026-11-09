El termómetro acompaña una jornada de tiempo estable y cielo completamente despejado en nuestra ciudad, marcando una máxima estimada en los 27 °C. Es una propuesta perfecta para disfrutar de los espacios verdes locales, la costanera y las actividades recreativas a la vera del río Gualeguaychú.

Las condiciones meteorológicas se presentan óptimas en toda la región sur de Entre Ríos. Tras las frescas horas matutinas, el sol pleno permite que la temperatura ascienda de forma paulatina hasta alcanzar un pico cálido pero sumamente agradable durante la tarde.