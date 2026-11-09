EL TIEMPO
Buen tiempo en la ciudad: se espera una jornada cálida y despejada con 27°C de máxima, ideal para disfrutar al aire libre
El termómetro acompaña una jornada de tiempo estable y cielo completamente despejado en nuestra ciudad, marcando una máxima estimada en los 27 °C. Es una propuesta perfecta para disfrutar de los espacios verdes locales, la costanera y las actividades recreativas a la vera del río Gualeguaychú.
Las condiciones meteorológicas se presentan óptimas en toda la región sur de Entre Ríos. Tras las frescas horas matutinas, el sol pleno permite que la temperatura ascienda de forma paulatina hasta alcanzar un pico cálido pero sumamente agradable durante la tarde.
- Cielo: Despejado a mayormente despejado.
- Vientos: Leves, soplando desde sectores variables, lo que favorece una sensación térmica muy confortable.
- Perspectivas: El buen clima invita a aprovechar las bondades naturales de Gualeguaychú, siendo un escenario ideal tanto para caminatas al aire libre como para el movimiento comercial y turístico habitual del municipio.
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